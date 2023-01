A CEO da TAP pode vir a receber bónus de até dois milhões de euros, caso cumpra os objetivos do plano de reestruturação. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda dá o exemplo dos professores para dizer que as desigualdades são um veneno para a democracia.



Mariana Mortágua já tinha questionado a presidente executiva da TAP, mas não obteve resposta na audição parlamentar.