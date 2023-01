Contratação de imigrantes: BE entrega queixa à PGR sobre ilegalidades

O Bloco de Esquerda entregou, esta terça-feira, uma queixa na Procuradoria-Geral da República sobre ilegalidades na contratação de imigrantes para trabalho agrícola. Há mais de 50 empresas envolvidas que operam em Portugal com mais influência no sul do país. Os casos estão relacionados com a mais recente vaga de imigração timorense.

Os dados que levaram à apresentação da queixa junto do Ministério Público surgem de denuncias recolhidas por ativistas no terreno.

O Bloco de Esquerda aponta para práticas que podem constituir violações dos direitos humanos.

São ainda elencados esquemas relacionados com documentação, como o Número de Identificação Fiscal, através de moradas falsas ou da autorização de residência junto do SEF.

Os intermediários cobram por estes serviços, por vezes, não entregam os documentos, o que impede os trabalhadores de terem acesso aos processos e às comunicações do SEF.

Há mais de 50 empresas envolvidas a operar em Portugal, com trabalhadores no Algarve, Alentejo e na região do Oeste.

Os casos estão relacionados com a mais recente vaga de imigração timorense, o que permitiu identificar intermediários que não estão relacionados com outros casos, como os que foram denunciados em Odemira durante o pico da pandemia.