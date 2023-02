Governo de Passos Coelhos validou negócio de Neeleman na TAP

O PS pondera chamar ao Parlamento os responsáveis políticos envolvidos na privatização da TAP.

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS ,afirmou "Nós precisamos de perceber não só o quadro dessa operação de compra de aviões por parte da TAP, como também precisamos de perceber a responsabilidade política de um Governo que esteve em funções menos de um mês e que terá privatizado a TAP 12 dias depois de ter tomado posse”.

David Neeleman, o dono da companhia brasileira azul e o empresário português, Humberto Pedrosa, foram os escolhidos pelo, na altura, governo de Passos Coelho, para ficar com a TAP e resolver o difícil dossier da privatização da transportadora.

Ainda antes da assinatura formal, Neeleman, decidiu adquirir 53 aeronaves em troca de um financiamento de 211 milhões para a sua própria companhia, negócio que pode ter lesado a TAP em mais de 400 milhões de euros.

O jornal eco, avançou que, afinal o governo de Passos Coelho não só sabia do “esquema” usado por Neeleman para comprar a TAP em 2015 como o terá validado.

Um parecer jurídico de 2015 da sociedade de advogados Viera da Almeida entregue na parpública, a empresa tutelada pelas finanças, que gere as participações do estado, revela que o executivo não só sabia como validou o negócio com a airbus. Esse parecer, data a 12 de novembro, o mesmo dia em que se assinaram os últimos papeis da venda, dois dias antes o governo de Passos Coelho tinha caído e estava em gestão quando se fecho a privatização.