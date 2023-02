Cabaz básico de alimentos: qual a justificação para este aumento de preços?

O preço do cabaz básico de alimentos disparou 45 euros no último ano. Praticamente todos os produtos analisados pela DECO/ Proteste aumentaram e, em alguns casos, a subida ultrapassa os 50%. Quase todos os 63 alimentos básicos como arroz, azeite, cebolas, couves, carne ou peixe estão mais caros do que há um ano. A DECO alerta que são subidas preocupantes.

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor pede maior transparência e insiste que são necessárias medidas de apoio aos consumidores, incluindo a classe média.

Em entrevista na SIC Notícias, Ana Guerreiro, da Deco, disse que não é possível ter uma avaliação exata em todo o ciclo de produto e deixa um apelo aos consumidores para que estejam atentos.

Ana Guerreiro explicou que não há uma justificação para este aumento de preços, “por isso é que muito temos defendido que exista aqui uma transparência”.