Medidas para a habitação agradam Associação de Inquilinos Lisbonenses

O primeiro-ministro, António Costa anunciou esta quinta-feira o pacote de medidas que o Governo tem preparado para a crise na habitação. A Associação de Inquilinos Lisbonenses (AIL) aplaudiu as medidas anunciadas.

Numa altura em que para muitos ter uma habitação é uma enorme dificuldade, Romão Lavadinho, presidente da AIL, mostrou-se satisfeito com as medidas apresentadas, em declarações à SIC Notícias. No entanto, teme que o Governo demore a pôr em prática o plano apresentado.

"Agora a questão que se coloca é até que ponto isto vai ser posto em prática. Se não é mais uma decisão que vai demorar cinco ou dez anos a ser implementada. Portanto, o que nós propomos é que isto seja implementado rapidamente, para que os inquilinos possam beneficiar destas propostas, mas também os proprietários.", avisou.

O novo mecanismo de apoio às rendas também deixou satisfeito o presidente da AIL, que diz ser muito importante para os inquilinos.

"Quando o inquilino não pagar a renda, o Estado assume essa responsabilidade. Naturalmente que isto é importante para garantir aquilo que está na lei de bases da habitação, que é o direito à habitação para todas as famílias portuguesas.", afirmou.

As medidas ainda vão a discussão pública para depois serem aprovadas em definitivo a 16 de março no Conselho de Ministros.