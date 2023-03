Maquinistas da CP em greve esta sexta-feira

Mais um dia de greve na CP, convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ). Prevêm-se por isso complicações para quem precisa de usar o comboio, apesar de decretados serviços mínimos.



Os maquinistas exigem aumentos salariais e queixam-se de um impasse nas negociações. Além da paralisação, a partir de amanhã, sábado, estão em greve às horas extraordinárias.

"Informamos que, por motivo de greve convocada pelo para o período compreendido entre as 00:00 do dia 10 de março de 2023 e as 23:59 do dia 17 de março de 2023, preveem-se perturbações na circulação, com especial impacto no dia 10 de março [sexta-feira], para o qual foram decretados serviços mínimos", indica a CP, numa nota enviada aos clientes.