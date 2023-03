Banco Central suíço disponível para ajudar Credit Suisse

O Banco Central Suíço anunciou esta quarta-feira que está disponível para ajudar financeiramente o Credit Suisse em caso de necessidade. O anúncio acontece na sequência da grande desvalorização do banco em bolsa.

O banco está em risco de colapsar e o Governo suíço já está a ser pressionado para intervir. Não se sabe se para salvar apenas os depósitos ou também os acionistas.

Ações do Credit Suisse caem 30%

As ações do Credit Suisse caíram esta quarta-feira 30% na bolsa de Zurique, para um novo mínimo, depois de o Banco Nacional Saudita, o seu principal acionista, dizer que não daria mais assistência financeira ao banco suíço para fazer face às suas dificuldades.

O mergulho, que se segue a vários dias muito negativos para o banco, arrastado pela crise bolsista causada pelo colapso do Silicon Valley Bank, coincide com declarações do presidente do banco estatal saudita, Ammar al-Khudairy, a anunciar que não haverá mais injeções de capital por parte do banco.

BCE contactou bancos sob supervisão

À Reuters, duas fontes do Banco Central Europeu avançaram que o BCE entrou em contato com bancos sob sua supervisão para os questionar sobre possíveis exposições ao Credit Suisse. Uma das fontes disse, porém, que os problemas do Credit Suisse são específicos daquele banco e não sistémicos, isto é, capazes de contaminar o sistema bancário europeu e até global.

A possibilidade de mais uma falência pode também levar o Banco Central Europeu a adiar ou a mitigar a subida dos juros prevista para esta quinta-feira.

Comissária europeia garante que sistema bancário “está em boa forma”

A Comissária Europeia para Estabilidade Financeira, Mairead McGuinness, garantiu esta quarta-feira que o sistema bancário europeu “está em boa forma” e que nos últimos anos aumentou a sua resiliência.

Declarações feitas na sequência da grande desvalorização em bolsa do banco Credit Suisse , numa tentativa de evitar o pânico e de enviar um sinal de estabilidade e calma.

McGuinness garantiu ainda que os supervisores europeus estão atentos e a monitorizar a situação.