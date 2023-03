DECO propõe 18 medidas para sobreviver à crise

No Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) apresenta um roteiro com 18 sugestões para as famílias sobreviverem à crise.

A DECO pretende incentivar o debate público sobre as condições de vida dos consumidores e assegurar a tomada de decisões que possam "promover o bem estar social e económico dos cidadãos".

Com as soluções apresentadas neste roteiro, a DECO diz acreditar que as famílias "conseguirão ultrapassar a crise, assegurando a salvaguarda dos seus direitos e interesses por todos os setores da economia nacional".