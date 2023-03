"Mais bancos vão entrar em dificuldades sérias", alerta José Gomes Ferreira

O Banco Central Europeu (BCE) deverá anunciar, esta quinta-feira, o valor de subida dos juros. A previsão é que a subida seja de 0,5 pontos percentuais, atingindo os 3,5%. Mesmo apesar da instabilidade do setor financeiro, José Gomes Ferreira considera que o valor da subida deverá manter-se.

“Não acredito que haja uma redução do aumento que estava previsto”, diz o jornalista em entrevista à SIC Notícias. “Se uma instituição com o BCE de repente mudar o ritmo do que estava a fazer, pode dar um sinal de que há desorientação lá dentro.”