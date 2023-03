Credit Suisse recupera 30% após apoio do Banco Nacional da Suíça

O banco Credit Suisse recuperou mais de 30% após o anúncio de apoio do Banco Nacional da Suíça. Na abertura da bolsa, as ações subiram fortemente, o que fez tranquilizar o mercado.

Na quarta-feira, o Credit Suisse tinha registado a pior sessão da sua história, deixando o banco perto de um cenário de falência. O valor das ações desceu aos 1,55 francos suíços (1,58 euros).

A subida de 30,82%, registada esta quinta-feira, fez subir o valor dos títulos para 2,22 fracos suíços (2,26 euros).

As bolsas asiáticas fecharam, esta quinta-feira, a negociar no vermelho. Na Europa, a recuperação do Credit Suisse trouxe um novo ânimo aos mercados que, esta quarta-feira, tinham registado perdas.

Credit Suisse vai receber 50,7 mil milhões de euros

O Credit Suisse anunciou esta quinta-feira que irá receber um empréstimo de até 50 mil milhões de francos suíços (50,7 mil milhões de euros) do banco central da Suíça para "fortalecer" as contas da instituição.

Ao mesmo tempo, o segundo maior banco suíço anunciou uma série de operações de recompra de dívida no valor de cerca de 3 mil milhões de francos suíços (3,04 mil milhões de euros).

"Estas medidas são um movimento decisivo para fortalecer o Credit Suisse enquanto continuamos a nossa transformação estratégica para criar valor para os nossos clientes e outras partes interessadas", disse o presidente executivo do banco, Ulrich Koerner, num comunicado.

O empréstimo de curto prazo surgiu horas depois de, num comunicado conjunto, o Banco Nacional da Suíça (BNS) e o regulador financeiro da Suíça (Finma) terem assegurado que iriam fornecer liquidez ao Credit Suisse, se necessário, perante o pior momento em 167 anos de história do banco.

Bolsas europeias negoceiam em alta após recuperação do Credit Suisse

As principais bolsas europeias negociavam em alta, esta quinta-feira, depois das fortes descidas de quarta-feira, com os investidores focados no Credit Suisse e na reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

As ações do banco suíço subiam 22,51% para 2,13 francos suíços, depois na quarta-feira terem afundado 24%. Às 08:25 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 1,23% para 441,82 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 1,49%, 0,98% e 1,66%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 2,27% e 1,84%, respetivamente.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08:25 o principal índice, o PSI, avançava 0,83% para 5.860,99 pontos.

Os analistas da Link Securities citados pela Efe explicam que o anúncio feito pelo Banco Nacional Suíço e o pedido de ajuda do Credit Suisse pode servir "para acalmar um pouco o espírito dos investidores na Europa, levando a uma abertura ascendente dos mercados bolsistas nesta região, embora a reunião do BCE vá manter muitos investidores à margem".