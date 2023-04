Preço da energia baixa, prestações sociais aumentam

O mês de abril traz atualizações nas prestações sociais. Quem recebe subsídio de desemprego, rendimento social de inserção ou abono de família vai receber mais. Os aumentos andam à volta dos 10%.

As faturas da luz e do gás também vão sofrer mexidas. As tarifas reguladas na eletricidade vão baixar em média 3%. No mercado liberalizado, a redução vai sempre depender de cada comercializador.

O alívio da crise energética também vai provocar uma baixa de preços no gás natural. A redução pode chegar perto dos 30%. Esta é a primeira descida desde outubro, altura em que as empresas subiram em mais de 100% os valores das faturas.