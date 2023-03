Há nove anos que preço da eletricidade não estava tão baixo

Há nove anos que o preço da eletricidade não estava tão baixo para as famílias e consumidores domésticos.

Segundo números do INE, citados pelo Expresso, mostram que em fevereiro o preço estava 6% abaixo do registado no mesmo mês do ano passado. Para encontrar um nível mais baixo do que o registado agora é preciso recuar até ao final de 2013.

Foram nos dois primeiros meses deste ano que os preços registaram a maior queda, diz o INE. E em abril tudo indica que as tarifas reguladas de eletricidade deverão descer 3%. Para quem está no mercado livre também deverão ser registadas descidas.

A Galp anunciou uma descida de 15% no preço da luz e de 27% no do gás, isto um dia depois de a EDP Comercial ter anunciado um corte de 20% nas suas tarifas de gás natural a partir de 1 de abril.

Esta semana a Comissão Europeia aprovou a extensão do mecanismo ibérico, que estava em vigor desde junho do ano passado, para limitar o preço do gás na produção de eletricidade

Com a prorrogação do mecanismo, Portugal e Espanha estão salvaguardados até "ao final do ano" se houver um aumento do preço do gás por causa da procura com o abastecimento para o próximo inverno.

O mecanismo que vigora em Portugal e em Espanha, acrescentou o ministro, "funciona como um seguro para preços elevados do gás", uma vez que, no ano passado, o "principal problema" no mercado de eletricidade foi haver "preços muito altos do gás" e ser esse preço que delineava o preço da eletricidade.