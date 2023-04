Se ainda não entregou o IRS, siga esta recomendação da DECO

Este sábado começa a corrida para entregar o IRS e prolonga-se até ao dia 30 de junho. Neste primeiro dia, os contribuintes depararam-se com erros no site derivado a um atraso informático. A DECO aconselha as pessoas a esperarem uns dias para fazer a entrega do IRS.

Nos primeiros dias de entrega é habitual verificarem-se lapsos e bugs, que fazem com que os contribuintes não consigam aceder ao site ou que tenham dificuldades em concluir a operação. O erro poderá inclusive retardar o processo de reembolso e, por isso, a DECO recomenda entregar entre uma semana a 15 dias.

Independentemente da forma de entrega, manual ou automática, tem sempre a opção de simular antes da conclusão do processo.

O reembolso ou o pagamento terá de ser feito até ao final de agosto.

Quem vai receber o valor do reembolso também deverá ser menor, já que as alterações na retenção na fonte fizeram com que os trabalhadores passassem a descontar menos para receberem mais no final de cada mês.

Estão dispensados de entregar IRS os contribuintes que tenham recebido rendimentos de trabalho dependente ou pensões até 8.500 euros durante o ano de 2022.