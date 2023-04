Portugueses continuam a colocar (muito) dinheiro em Certificados de Aforro

Em março, os portugueses colocaram mais de 3,5 mil milhões de euros em Certificados de Aforro. No último ano, o investimento neste produto disparou para o valor mais alto em 20 anos.

Os dados do Banco de Portugal relativos a março mostram que, em média, os portugueses investiram cerca de 118 milhões de euros por dia em Certificados de Aforro.

São 3,6 mil milhões colocados neste produto de capital garantido apenas num mês, uma subida em relação a fevereiro.

A corrida aos Certificados de Aforro ganhou ritmo desde o verão do ano passado, quando a taxa Euribor a três meses, à qual estão indexados, abandonou terreno negativo, onde estava desde abril de 2015.

Só em julho do ano passado, alavancada com a subida das taxas de referência, é que a Euribor começou a subir. Está agora nos 3,2%, mas em março chegou mesmo a ultrapassar os 3,5%.

A escolha pelos títulos de dívida pública está relacionada com a segurança no investimento e com as taxas atrativas, superiores à grande maioria das praticadas pelos bancos nos depósitos a prazo.

Desde janeiro até agora, foram investidos mais de nove mil milhões de euros ao todo neste produto.