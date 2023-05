A Caixa Geral de Depósitos vai avançar com um apoio para as famílias que estejam com dificuldades em pagar a prestação da casa. O banco público vai cortar o spread do empréstimo pago por esses clientes, com uma redução de 50 pontos base no crédito à habitação.

A ajuda destina-se às famílias que se enquadrem no crédito bonificado - o novo decreto-lei do Governo para mitigar o aumento do custo de vida. O apoio será temporário e vai entrar em vigor no segundo semestre de 2023.