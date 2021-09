11 de setembro: o maior atentado terrorista da História

Os relógios marcavam as 8:46 (hora local) quando o primeiro avião – um Boeing 767 da American Airlines – atinge a Torre Norte do World Trade Center, em Nova Iorque, cerca de uma hora depois de ter descolado do aeroporto de Boston.

Dezassete minutos mais tarde, às 9:03 (hora local), o mundo assiste, em direto, a um segundo avião – um Boeing 767 da United Airlines – colidir com a Torre Sul do World Trade Center.

Cerca de meia hora depois, um terceiro avião, o voo 77 da American Airlines, que deslocou do aeroporto Washington Dulles, na Virgínia, com destino para Los Angeles, colide contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Um quarto voo, da United Airlines, despenha-se perto Shanksville, na Pensilvânia, 81 minutos depois de ter descolado de Newark, quando os passageiros tentaram tomar o controlo da aeronave, que se assume que os sequestradores pretendiam fazer colidir contra o Capitólio.

Morrem mais de 3 mil pessoas.

