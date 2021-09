O 20.º aniversário do 11 de setembro de 2001 acontece numa altura em que os Estados Unidos vivem no rescaldo da pandemia de covid-19 e é ensombrando também pela retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, agora liderado pelos talibãs, que abrigaram os conspiradores dos atentados em solo norte-americano.

Os ataques mataram quase 3.000 pessoas e marcaram o início de uma nova era de medo, guerra, política, patriotismo e tragédia.