O voo 11, um Boeing 767 da American Airlines, partira, às 8.02 horas, do aeroporto de Logan, em Boston, em direção a Los Angeles. Foi às 8.46 horas (13:46 em Lisboa) que o aparelho chocou com a torre norte, do World Trace Centre, em Nova Iorque. O avião, com 92 pessoas a bordo, entrou a direito entre os andares 95 e 103.

Dezassete minutos depois, às 9:03 horas, um segundo aparelho - o voo 175 da United Airlines - choca com a torre sul ao nivel do andar 80. No avião seguiam 65 pessoas. O voo 175 também tinha saido de Boston e, como o primeiro, também ia para Los Angeles.

Às 9.40 horas assiste-se ao terceiro ataque. O voo 77 - um Boeing 757 vindo de Washington - choca contra o edificio do Pentágono. Na sede da defesa norte-americana morreram 190 pessoas. No avião seguiam 64.

Às 10:03 horas, o voo 93 da United Airlines despenhou-se numa zona rural da Pensilvania. O avião saira de Newark às 08:00 com destino a São Francisco, na Califórnia. O que o fez cair foi um ato de nobreza e coragem: os pilotos não cumpriram a ordem dos terroristas e anteciparam a morte. Morreram 45 pessoas.

