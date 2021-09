Nomes das 2.977 vítimas do 11 de setembro lidos em público

A cerimónia foi cheia de rituais de respeito e dor, patriotismo e simbolismo, com os sinos a tocar às horas exatas em que os aviões embateram e também quando as torres cederam.

Por causa da pandemia a cerimónia foi limitada aos familiares das vítimas, sobreviventes e responsaveis políticos do passado como Bill Clinton, Barack Obama ou o então presidente da Câmara Rudolph Giuliani.

O atual Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden seguiu sem discursar para os outros palcos dos ataques do 11 de setembro de 2001 na Pennsylvania, o local da queda do voo da united 93, o único que nao atingiu o alvo, e onde discursou George W. Bush, o Presidente em exercício na altura dos ataques.

As cerimónias terminaram junto ao pentágono, onde há 20 anos a queda de outro avião causou a morte a 184 pessoas no coração do departamento de defesa dos Estados Unidos. A data ocorre poucas semanas após a retirada militar norte-americana do Afeganistão, uma operação motivada pelos acontecimentos do 11 de setembro, e que permitiu agora o regresso ao poder dos talibãs, considerados cúmplices dos terroristas.