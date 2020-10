Tesla descapotável de Elon Musk está próximo de Marte

O Tesla descapotável que Elon Musk lançou para o espaço em fevereiro de 2018 fez a primeira aproximação a Marte, anunciou a SpaceX no Twitter.

O Tesla está agora a apenas 5 milhões de quilómetros de Marte, numa órbita elíptica em volta do Sol, segundo os cálculos do astrónomo do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Jonathan Dowell segue a trajetória do veículo através do sistema Horizons do Jet Propulsion Laboratory da NASA. A trajetória é calculada com base na órbita inicial do foguetão Falcon 9.

Onde está o Tesla Roadster agora?

Depois de o Tesla Roadster ter sido lançado para o espaço a 6 de fevereiro e de terem sido enviadas para a Terra as imagens do carro no espaço, deixou de ser possível ver imagens reais a partir da câmara a bordo.

Mas há um site que tem a localização precisa a cada instante que o carro se move pelo sistema solar.

Cerca de dois anos e oito meses depois do lançamento, o veículo já deu 1.7507 voltas ao Sol. Está a quase 60 milhões de quilómetros da Terra e viajou quase 2 mil milhões de quilómetros.

Carro pode cair na Terra daqui a milhões de anos

"O Tesla vai muito provavelmente colidir com a Terra em poucas dezenas de milhões de anos", calcula Hanno Rein da Universidade de Toronto.

A previsão de Rein e da sua equipa é sustentada pelos cálculos de um simulador, ao avançar uns milhões de anos para ver que caminho percorrerá o carro.

Probabilidades de colisão com a Terra ou Vénus

Segundo os cálculos da equipa de Rein, há 6% de probabilidade de o Tesla chocar com a Terra e 2,5% de probabilidade de chocar com Vénus. Uma colisão com Marte não está prevista nas simulações desta equipa.

Com o avançar dos (milhões) de anos, e de cada vez que o carro passar mais perto de cada um destes dois planetas, as probabilidade de choque aumentam: 11% de hipótese de colidir com a Terra daqui a 3 milhões de anos.

Um Objeto do Sistema Solar

O carro já está catalogado na lista de "Objetos do Sistema Solar" da NASA, constantemente atualizada pelo laboratório Jet Propulsion Lab.

"Fabricado por humanos". Há um Tesla descapotável a caminho de Marte

A 6 fevereiro de 2018, um Tesla Roadster do dono da SpaceX, Elon Musk, foi lançado pelo foguetão mais poderoso do mundo, o Falcon Heavy. O momento foi festejado ao som de palmas e do "Life On Mars" de David Bowie.

O carro de Elon Musk, "conduzido" pelo boneco Starman, vai muito provavelmente cair na Terra um dia. Até lá, prevê-se que fique à deriva no espaço entre as órbitas da Terra e Marte durante milhares e milhares de anos.