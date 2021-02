Sonda dos Emirados ganha a "corrida a Marte"

A primeira missão espacial árabe, a sonda "Al-Amal/Hope/Esperança" dos Emirados Árabes Unidos, é a primeira de três sondas lançadas em julho a alcançar a órbita de Marte, a parte mais crítica de toda a viagem.

Menos de sete meses depois do seu lançamento a 21 de julho de 2020 a partir da base Tanegashima, no Japão, após dois adiamentos por causa do mau tempo, a sonda dos Emirados terminou a viagem de quase 5 milhões de quilómetros e entra na órbita de Marte esta terça-feira, 9 de fevereiro de 2021.

É um feito histórico - a missão cumpriu os prazos, não derrapou o orçamento e foi desenvolvida em seis anos, quando normalmente estes programas constumam demorar 10 anos a desenvolver.

Os Emirados Árabes Unidos entram assim no clube restrito dos países que já estão na "corrida à conquista de Marte". Apenas os EUA, a ex-União Soviética, a Agência Espacial Europeia e a Índia colocaram com sucesso sondas no planeta ou na sua órbita. A China enviou também o primeiro robô, podendo tornar-se o sexto país a conquistar Marte dentro de poucos dias.

Obstáculos ultrapassados para entrar na órbita de Marte

Além do lançamento da sonda que acarreta uma série de riscos, a entrada em órbita do Planeta Vermelho também não é isenta de obstáculos.

O aparelho tem de reduzir a velocidade de 121 mil km/h para apenas 18 mil km/h em 27 minutos - a manobra Mars Orbit Insertion (MOI) em que é consumido 50% do combustível para ficar a "apenas" a 1.441 km de distância da superfície do planeta.

A partir daqui e até abril, a sonda Esperança iniciará a sua órbita elíptica de 20 mil a 43 mil quilómetros, completando uma volta ao planeta a cada 55 horas. A missão deverá ficar completa no final de um ano marciano - 687 dias na Terra.

Objetivo não é pousar em Marte

Ao contrário das sondas da NASA e da China lançadas quase ao mesmo tempo, a sonda árabe não vai pousar em solo marciano.

Irá manter-se na órbita de Marte e estudar a atmosfera e a meteorologia do planeta. Com os dados recolhidos os cientistas querem entender melhor o nosso próprio planeta e outros no universo.

Primeiro passo para uma colónia em Marte

Mas os Emirados querem abrir caminho para um objetivo ainda mais ambicioso: a construção de uma colónia humana em Marte nos próximos 100 anos.

Um dos emirados, o Dubai, já contratou arquitetos, engenheiros, desiners e cientistas para imaginarem como será essa colónia marciana e o projeto vai ser criado no deserto. A "Cidade da Ciência de Marte" vai custar, no mínimo 500 milhões de dirhams - mais de 120 milhões de euros.

Duas outras sondas "perseguem" a Al-Amal

No trajeto que separa a Terra de Marte, a sonda árabe não está sozinha. Logo atrás seguem-na a sonda chinesa Tianwen-1 e a sonda da NASA com o seu robô Perserverence que vai recolher amostras do solo marciano

60 anos de êxitos e fracassos na conquista de Marte

