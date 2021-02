As primeiras imagens enviadas pelo robô Perseverance a partir de Marte

O robô "Perseverance", da missão da NASA Mars 2020 aterrou com sucesso na superfície de Marte a 18 de fevereiro. Irá recolher amostras do solo e de outros elementos do planeta para determinar a existência de vida no passado.

As operações estiveram a ser coordenadas a partir do Jet Propulsion Lab da NAsa em Pasadena, na Califórnia.

O sinal proveniente de Marte demorou pouco mais de dez minutos a chegar à Terra, ou seja, quando a equipa responsável pela coordenação da aterragem do "Perseverance" recebeu a informação de que o robô tinha aterrado, o aparelho já estaria há vários minutos no solo.