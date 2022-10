A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa recebeu até agora “424 testemunhos”, revelou esta terça-feira o coordenador Pedro Strecht. Questionado sobre este número, o Presidente Marcelo disse não ser “particularmente elevado”.

À pergunta dos jornalistas, à margem de um evento no Palácio de Belém, sobre se ficou surpreendido com o número, Marcelo não hesitou e respondeu: “Não, não. Aliás tenho acompanhado deste o início a atividade da comissão” e, acrescentou, "não há limite de tempo para estas queixas”.

"Há queixas que vem de pessoas de 90/80 anos que denunciam o que sofreram há 60, 70 ou 80 anos. O que significa que estamos perante um universo de milhões de jovens ou muitas centenas de milhares de jovens que se relacionam com a Igreja Católica, pelo que haver 400 casos não me parece particularmente elevado. Noutros países e com horizontes mais pequenos houve milhares de casos”

E podem estes casos, ainda assim, afetar a Jornada Mundial da Juventude no próximo ano em Portugal? "Não tem nada a ver, nunca se é manchado quando se pretende apurar a verdade. A democracia ganha sempre com o exercício da liberdade e obriga as instituições a reverem-se. Já disse isso há bastante tempo - Igreja, escolas, instituições de solidariedade social que tenham determinado tipo de comportamentos que venha a provar-se criminosos, estão obrigadas a fazer uma revisão, mas isso é bom".

A resposta do chefe de Estado não caiu bem ao Bloco de Esquerda. Através do Twitter, o líder parlamentar Pedro Filipe Soares considerou esta “posição (…) um insulto às mais de 400 vítimas” e deixou no ar a questão: "É este o Presidente de uma República laica e de um Estado de Direito? Lamentável Fosse um caso apenas e já era preocupante”.