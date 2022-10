Denúncias de abusos na Igreja continuam a aumentar, vítimas querem pedido de perdão

Continuam a chegar denúncias à Comissão Independente que investiga os abusos na Igreja Católica portuguesa. Até ao momento, foram validadas 424 queixas contra membros do Clero, sendo que o destino de 30 delas pode ser o Ministério Público.

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, que está no ativo desde dezembro do ano passado e é coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, apresentou esta terça-feira um novo balanço sobre o número de denúncias de abusos sexuais cometidos contra menores.

"Há 424 testemunhos recolhidos pelas diversas formas englobadas no trabalho da Comissão. O número mínimo de vítimas será muitíssimo maior do que as quatro centenas e os abusos compreendem todas as formas descritas na lei portuguesa", afirmou o pedopsiquiatra Pedro Strecht, assinalando porém que “a maior parte das situações encontra-se juridicamente prescrita” mas as vítimas ainda querem um pedido de perdão.

Deste total, 30 casos reportados já estão em análise e podem seguir para o Ministério Público, tal como já tinha acontecido com 17 casos no passado mês de junho.

E os casos que envolvem D. José Ornelas?

Questionado sobre o bispo D. José Ornelas, que preside à Conferência Episcopal Portuguesa, “o nosso estudo tem a ver com membros da Igreja Católica portuguesa”, vincou Pedro Strecht.

A verdade é que, além do caso de encobrimento de vários casos de abusos num orfanato em Moçambique contra o ex-bispo de Timor, Ximenes Belo, há também um caso relacionado com um padre da paróquia de Fafe.

Sobre esse caso de alegado encobrimento pelo bispo D. José Ornelas, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) disse desconhecer a investigação do Ministério Público, salientando ainda sobre que a primeira denúncia do caso teve lugar em 2003 e foi alvo de uma averiguação interna por parte da Congregação dos Padres Dehonianos (a cuja congregação o sacerdote em causa pertencia), tendo a alegada vítima negado qualquer abuso. "A mesma [alegada vítima] reconfirmou a sua posição em 2014, em tribunal", acrescentou a CEP.

As denúncias e testemunhos podem chegar à comissão através do preenchimento de um inquérito 'online' em darvozaosilencio.org, através do número de telemóvel +351917110000 (diariamente entre as 10:00 e as 20:00), por correio eletrónico, em geral@darvozaosilencio.org e por carta para "Comissão Independente", Apartado 012079, EC Picoas 1061-011 Lisboa.