Polémica com Marcelo sobre abusos na Igreja: "É espetar a faca mais afiada em quem foi abusado"

Bernardo Ferrão analisou esta terça-feira as declarações polémicas que marcaram o dia do Presidente da República. Depois de conhecer o novo balanço da Comissão Independente responsável por investigar os abusos sexuais na Igreja Católica, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o número de casos em análise não parecia "particularmente elevado". As declarações do Presidente da República não foram bem recebidas.

Depois de ter prestado um esclarecimento numa nota publicada no site da Presidência da República, disse, numa entrevista esta noite à SIC Notícias, que as declarações foram "mal interpretadas", mas que continua sem saber porquê. Bernardo Ferrão mostrou-se perplexo com as palavras de Marcelo e com a ausência de um pedido de desculpas.

"Hoje mais uma vez - isto é um bocado duro de dizer - acho que entre os abusadores e os abusados o Presidente da República escolheu um lado e o lado é o da instituição. E porquê? Porque é o Presidente católico, é o Presidente que escolhe sempre proteger a Igreja", declarou.

O caso noticiado em julho pelo Observador, que avançava que D. José Policarpo e D. Manuel Clemente tinham ocultado casos de abusos sexuais a menores, serve como exemplo, considera Bernardo Ferrão. Já nessa altura, Marcelo Rebelo de Sousa tinha afirmado que "pessoalmente" não acreditava que os bispos tivessem intenção de ocultar abusos. E, por isso, Bernardo Ferrão questiona:

"Eu pergunto-me porque é que que o Presidente põe esta garantia pessoal acima de tudo. O que é que o Presidente sabe ou não sabe? O que é que tem a revelar ao país sobre este caso de abusos?", apontou.

"Isto é espetar a faca mais afiada não só em quem foi abusado, em quem foi molestado pela Igreja nos últimos anos, como também em todos aqueles que pretendessem vir a fazer denúncias", argumentou.

Mencionando o recente episódio do telefonema de Marcelo a D. José Ornelas para o informar do envio de uma denúncia sobre alegados encobrimentos de abusos sexuais para o Ministério Público, Bernardo Ferrão contestou: