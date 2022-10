A partir de Évora, o presidente do PSD, comentou o tema que está a marcar a ordem do dia: os abusos sexuais de menores na Igreja Católica portuguesa. Sem hesitações, e sem abordar as declarações polémicas do Presidente Marcelo, Luís Montenegro não hesitou em afirmar que “todos os casos, do primeiro até ao último, são merecedores de uma investigação profunda”.

“Todos os casos” têm de ser alvo, disse aos jornalistas, “de um apuramento de responsabilidades exigente e todos aqueles que prevaricaram e prevaricam têm ter ser punidos e penalizados. É assim que o sistema penal deve funcionar para combater crimes desta natureza”.

“O crime de abuso sexual de crianças é horroroso e deve ser erradicado da nossa sociedade e isso faz-se se tivermos a coragem de ir à procura da identificação desses casos e da punição dos seus responsáveis”, defendeu.

Luís Montenegro falava aos jornalistas, no final de uma visita ao Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT), na cidade alentejana, depois de ser questionado sobre as afirmações do Presidente da República proferidas na terça-feira, sobre os abusos sexuais de menores na Igreja Católica.

O chefe de Estado afirmou então não estar surpreendido com as 424 queixas de abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica e considerou que não é um número "particularmente elevado" comparado com "milhares de casos" noutros países.

Estas palavras do Presidente Marcelo motivaram uma onda de críticas nas redes sociais, em particular de dirigentes partidários.