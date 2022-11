Papa Francisco assume que a igreja está a "trabalhar como pode" nos casos de abusos sexuais

O Papa Francisco assegurou este domingo que a igreja está a "trabalhar da melhor maneira possível" para combater os abusos sexuais, lamentando que alguns ainda não vejam isso.

"Para um padre, o abuso [sexual] é como ir contra a sua natureza sacerdotal e contra a sua natureza social. Por isso, é uma coisa trágica e não devemos parar de combater esse flagelo", disse o Papa durante uma conferência de imprensa no avião, no regresso do Bahrein.