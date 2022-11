O Presidente da Confederação Episcopal Portuguesa falou, esta segunda-feira, sobre os abusos sexuais na igreja católica. D. José Ornelas reconhece que é um tempo “penoso”, mas necessário na busca da justiça.

Na abertura da Assembleia Plenária da CEP, afirmou, perante os restantes membros do episcopado, que "este tem sido um tempo penoso para todos os fiéis -- leigos e particularmente sacerdotes -- pelo duro embate com uma realidade", cuja dimensão e contornos foi decidido "que fosse estudada por pessoas competentes".

"Mas tem-se revelado também um tempo de purificação, na busca da justiça, através da concreta identificação dessas situações dolorosas, de modo que não se façam generalizações indevidas, nem acusações indiscriminadas e que os responsáveis de tão condenáveis crimes possam ter também um tratamento justo, nas sedes apropriadas", disse o também bispo de Leiria-Fátima.

José Ornelas sublinhou que "a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica em Portugal, criada por decisão desta Assembleia, está a finalizar o seu trabalho e, em janeiro do próximo ano, apresentará um relatório conclusivo que permitirá conhecer a verdade de um passado doloroso, antes de mais para as vítimas de tais abusos, que a todos nos fere e envergonha".