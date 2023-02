Papa Francisco recebido com protestos na República Democrática do Congo

Um grupo de manifestantes recebeu o Papa Francisco à porta da igreja Notre Dame, em Kinshasa, na República Democrática do Congo, com cartazes a pedir justiça pelas vítimas de abusos sexuais na Igreja. Pediam ainda o cumprimento da norma assinada em 2019, que ordena que, em todas as dioceses seja criado um espaço apto a receber as denúncias de abusos e a dar seguimento às investigações.

Entre os manifestantes estavam sobreviventes e ativistas das organizações não governamentais que apoiam vítimas de abusos da Igreja. A visita acontece durante a 40.ª viagem apostólica do Papa Francisco. Há 37 anos que a República democratica do Congo não recebia um Papa.