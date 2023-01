Papa Francisco critica "colonialismo económico" em África

O Papa Francisco criticou esta terça-feira de forma veemente o "colonialismo económico" desencadeado em África e na República Democrática do Congo (RDCongo), no primeiro dia da sua visita a este país africano.

"Tirem as mãos da República Democrática do Congo, tirem as mãos da África! Parem de sufocar África: não é uma mina a ser explorada, nem uma terra a ser saqueada", declarou o Papa Francisco, sob aplausos, diante das autoridades e do corpo diplomático, no palácio presidencial em Kinshasa.