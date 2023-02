A equipa de defesa do ex-padre acusado de abuso sexual já informou o tribunal sobre a morada atual do homem que andou desaparecido cinco anos.

A informação sobre a morada atual de Anastácio Alves, antigo padre acusado de cinco crimes de abuso sexual a um rapaz em 2017, foi enviada pela defesa ao tribunal do Funchal.

O novo desenvolvimento no processo foi avançado pelo jornal Observador com base em informações da equipa de defesa. E é o primeiro passo para que formalmente seja constituído arguido e notificado da acusação.

O requerimento acontece depois do ex-padre se ter tentado entregar na Procuradoria Geral da República, em Lisboa. Apesar de ter confessado os crimes, foi-lhe dito que teria de se apresentar no tribunal do Funchal.

Em 2018, depois de ter sido informado pelo então bispo do Funchal, D. António Carrilho, de que corria contra si um processo de abuso sexual, desapareceu.

As suspeitas de abuso sexual não eram novas e começaram quando era padre da paróquia da Nazaré, no Funchal. O primeiro caso remonta a 2005, mas só à segunda denúncia ficou sem paróquia. Em 2008, foi enviado pela diocese do Funchal para a Suíça, depois para França e foi em Paris que se perdeu o rasto.

Agora sabe-se, segundo os advogados de defesa, que vive há um ano na área da grande Lisboa. E foi essa a morada que foi comunicada ao tribunal do Funchal.