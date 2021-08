Afeganistão. Marcelo diz que é preciso garantir os direitos das minorias

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu este domingo à situação do Afeganistão. O Presidente da República diz que é preciso garantir os direitos das minorias e clarificar a situação do poder político com os talibãs no Governo.

“É fundamental garantir os direitos dos nacionais dos países da coligação, doa afegãos que trabalharam com esses países, dos refugiados (…) e ter a certeza que há garantia dos direitos humanos, das mulheres, das minorias. (…) Não podemos no Afeganistão fazer de conta que não existem”, defende.

O QUE SE PASSA NO AFEGANISTÃO?

Os talibãs conquistaram Cabul no dia 15 de agosto, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.