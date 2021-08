Afeganistão. Putin preocupado com a segurança da Rússia

Vladimir Putin diz que a decisão de enviar refugiados afegãos para países vizinhos coloca em causa a segurança da Rússia. O Presidente russo afirma que não quer acolher extremistas islâmicos mascarados de refugiados.

“A política irresponsável de imposição de valores estrangeiros do exterior tem de acabar, bem como o ímpeto de construir noutros países, uma democracia orientada pelo estrangeiro sem considerar a singularidade histórica, nacional ou religiosa e ignorando totalmente a as tradições que regem os outros países”.

O QUE SE PASSA NO AFEGANISTÃO?

Os talibãs conquistaram Cabul no dia 15 de agosto, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.