Tiros junto ao aeroporto de Cabul enquanto centenas de pessoas tentam sair do país

Num vídeo divulgado por uma agência de notícias com sede do Afeganistão, ouvem-se tiros enquanto centenas de pessoas esperam no aeroporto de Cabul para saírem do país.

A NATO diz que pelo menos 20 pessoas morreram no aeroporto da capital do Afeganistão desde que há uma semana os talibãs voltaram ao poder.

Este domingo, sete civis afegãos morreram esmagados na multidão perto do aeroporto internacional de Cabul.

O que se passa no Afeganistão?

Os talibãs conquistaram Cabul no dia 15 de agosto, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.