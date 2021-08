Atleta paralímpica afegã recomeça vida em Bilbau depois de fugir do Afeganistão

A casa onde vivia Nilofar Bayat foi atingida por um rocket quando tinha apenas dois anos de idade. Sobreviveu ao ataque, mas deixou-lhe uma lesão na medula espinal.

Não desistiu e entregou-se ao desporto. Tornou-se capitã da equipa de basquetebol em cadeira de rodas do Afeganistão e representou as cores do país, que agora teve de deixar para trás.

Nilofar Bayat faz parte do grupo de afegãos que Espanha vai receber. A atleta ficará em Bilbau e já se ofereceu para jogar pela equipa local.

