Talibãs estarão a recrutar crianças soldados e a restringir direito de as raparigas irem às escolas

A ONU diz ter recebido relatos credíveis de que os Talibã estão a levar a cabo execuções sumárias no Afeganistão.

O tempo esgota-se para milhares de afegãos que tentam fugir do país, mas apesar da pressão da comunidade internacional, não deverá ser adiada a data de retirada das tropas aliadas.

No meio da instabilidade em Cabul, soube-se esta terça-feira que o diretor da CIA se encontrou com o líder dos Talibã, na capital afegã. A informação foi divulgada ao Washington Post e à Associated Press por uma fonte anónima da administração norte-americana.

Apesar das promessas dos extremistas de que não haveria retaliações, a Alta-Comissária para os Direitos Humanos da ONU garante ter dados credíveis de que os Talibã estão a levar a cabo execuções sumárias de militares e civis.

Há também denúncias sobre recrutamento de crianças soldados, restrições do direito de as raparigas irem à escola e repressão de protestos pacíficos.

De acordo com a Amnistia Internacional, os Talibã cortaram as comunicações telefónicas em várias províncias, o que torna difícil ter noção do nível de violações dos direitos humanos de que começam a haver relatos.