Governo diz que não foi possível resgatar todos os afegãos sinalizados 

Os quatro militares portugueses enviados ao Afeganistão chegam a Portugal esta sexta-feira, acompanhados pelo primeiro grupo de afegãos resgatados de Cabul.

O Governo diz que não foi possível resgatar todas as pessoas que estavam sinalizadas.

As 56 pessoas resgatadas deixaram Cabul num voo fretado à Air Europa a partir do Dubai e com destino a Madrid, onde chegaram a meio da tarde desta sexta-feira, inseridas no último contingente espanhol.

O primeiro grupo pernoita já em Portugal e as restantes chegarão nas próximas horas de sábado.

O governo português admite capacidade imediata para receber ainda mais pessoas.