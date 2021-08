Refugiados afegãos e militares portugueses chegam durante a noite a Lisboa

Os refugiados afegãos e os quatro militares portugueses chegaram ao final da tarde a Madrid e estão agora a caminho de Lisboa, como relata o jornalista da SIC, Hugo Alcântara.

Diversos membros do Governo espanhol receberam na base aérea de Torrejón, perto de Madrid, o último voo das operações de evacuação realizadas por Espanha no Afeganistão, com os últimos 85 afegãos retirados, além dos quatro militares portugueses.

Da lista de 195 passageiros faziam parte os quatro militares portugueses que estiveram em operações de evacuação em Cabul e os últimos 85 afegãos retirados por Espanha, sendo 19 destes afetos ao contingente português.

Vários países retiram-se de Cabul a quatro dias do fim do prazo

A quatro dias da "linha vermelha", isto é, a data estabelecida para a retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão, alguns países já deram como terminado o processo.

Alemanha, Holanda, Espanha e Suécia anunciaram o término da retirada de afegãos, ao passo que a França e o Reino Unido estão a poucas horas de encerrar o processo.

Na quinta-feira foram registadas duas explosões nas imediações do aeroporto de Cabul, provocadas por bombistas suicidas. O mais recente balanço dá conta de 95 mortos e 150 feridos.

Apesar dos riscos, a esperança de sair do país mantém centenas de pessoas junto aos muros e arame farpado que cercam o aeroporto de Cabul.

A situação é vivida por milhares de pessoas, numa altura em que o tempo e as oportunidades de sair do Afeganistão começam rapidamente a esgotar-se.