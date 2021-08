Afeganistão. Dezenas de refugiados afegãos a caminho de Portugal

Portugal vai receber, esta sexta-feira, várias dezenas de refugiados vindos do Afeganistão. O avião, que traz também os quatro militares portugueses, vai fazer escala em Madrid.

Foram destacados para Cabul com a missão de retirar um grupo de afegãos do país. Três dias depois de chegarem ao Afeganistão, os quatro militares portugueses regressam com várias dezenas de cidadãos.

O avião aterra esta tarde em Madrid e só depois virá para Portugal. O Governo garante que estão todos bem. Portugal está preparado para acolher os refugiados que deverão chegar ao país na tarde desta sexta-feira.

A 31 de agosto – data limite para a retirada dos militares estrangeiros de Cabul – os ministros da Administração Interna da União Europeia reúnem-se para discutir o Plano Europeu de Acolhimento dos afegãos.