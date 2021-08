A quatro dias da "linha vermelha", isto é, a data estabelecida para a retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão, alguns países já deram como terminado o processo.

Alemanha, Holanda, Espanha e Suécia anunciaram o término da retirada de afegãos, ao passo que a França e o Reino Unido estão a poucas horas de encerrar o processo.

Esta quinta-feira foram registadas duas explosões nas imediações do aeroporto de Cabul, provocadas por bombistas suicidas. O mais recente balanço dá conta de 95 mortos e 150 feridos.

Apesar dos riscos, a esperança de sair do país mantém centenas de pessoas junto aos muros e arame farpado que cercam o aeroporto de Cabul.

A situação é vivida por milhares de pessoas, numa altura em que o tempo e as oportunidades de sair do Afeganistão começam rapidamente a esgotar-se.

Mesmo com o anúncio da possibilidade de novos ataques ao aeroporto, os EUA vão manter as operações de evacuação até à data limite para a saída das tropas estrangeiras do Afeganistão, na próxima terça-feira.

Estima-se que ainda estejam cerca de 1.500 cidadãos norte-americanos no país.

