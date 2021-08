Líderes mundiais condenam ataques ao aeroporto de Cabul

De todo o Mundo chegam reações aos ataques de ontem no Afeganistão.

As Nações Unidas convocaram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para a próxima segunda-feira e António Guterres deixou uma mensagem de solidariedade com as famílias das vítimas.

Angela Merkel garante que já está em negociações cos os Talibã para a retirada de cidadãos e considerou os mais recentes ataques como sendo absolutamente desprezíveis.

Nas redes sociais, Ursula Von Der Leyen, condenou os ataques e diz não só que se tratou de um ato cobarde como também desumano. Além disso, afirma que a Comunidade Internacional deve trabalhar

em conjunto para evitar novos ataques no país

Também nas redes sociais, o Secretário-Geral da NATO condenou veemente o ataque em Cabul e garantiu que a prioridade agora é retirar o maior número de pessoas o mais rápido possível. .

A Missão da NATO continua mas o Presidente Francês lembra que os ataques poderão voltar a repetir-se.

Da parte do Reino Unido, o processo de evacuação está já na fase final e na manhã desta sexta-feira foram retiradas mais de mil pessoas.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma mensagem de serenidade às famílias e garantiu que Portugal está a fazer tudo o que pode para ajudar.

