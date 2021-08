Pelo menos cinco rockets foram disparados esta segunda-feira contra o aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Terão sido, no entanto, intercetados por um sistema antimíssil norte-americano.

A tentativa de ataque ainda não foi reivindicada. A Casa Branca garante que a operação de retirada de pessoas continua sem qualquer perturbação.

Este domingo, as forças norte-americanas lançaram mais um ataque aéreo em Cabul. Dizem que atingiram um veículo do Daesh-K, com pelo menos um bombista suicida, que preparava um novo atentado terrorista no aeroporto.

Não há confirmação oficial de vítimas civis. A CNN avança que morreram nove afegãos, incluindo seis crianças.

Os talibã anunciaram que o líder supremo do grupo está em Kandahar, a segunda maior cidade do Afeganistão. Até agora na sombra, Hibatullah Akhundzada deverá em breve aparecer em público.

Esta segunda-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se de emergência. Reino Unido e França vão propôr a criação de uma zona protegida no aeroporto civil da capital afegã para que a evacuação continue depois desta terça-feira, 31 de agosto.

Os últimos dados revelam que pelo menos 114 mil pessoas já foram retiradas do país desde que os talibã tomaram o poder.