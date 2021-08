EUA e talibãs acordaram secretamente escolta de norte-americanos em Cabul

Os Estados Unidos concordaram secretamente com os talibãs em escoltar grupos de norte-americanos para o aeroporto de Cabul, onde se esperava que fossem retirados do Afeganistão, revelou hoje a imprensa local.

A cadeia CNN relatou pormenores de um "acordo secreto" entre os militares dos EUA e os talibãs como parte da operação de evacuação e retirada do Afeganistão, que terminou na segunda-feira e marcou o fim da guerra de 20 anos dos norte-americanos em solo afegão.

Como parte do acordo, os talibãs recolhiam os norte-americanos em "pontos de reunião" estabelecidos nos arredores do aeroporto Hamid Karzai de Cabul, indicou a CNN, que citou dois funcionários do Departamento de Defesa que falaram sob condição de anonimato.

Nesses locais, os talibãs verificaram as credenciais dos norte-americanos e depois conduziram-nos numa curta distância até às instalações aéreas.

Já no aeroporto, as forças norte-americanas estabeleceram uma "porta secreta" pela qual acediam os cidadãos, abrindo caminho através de milhares de pessoas, principalmente afegãos, à espera de entrar.

Além disso, segundo a CNN, foram criados centros de chamada para orientar os norte-americanos a caminho de aeroporto.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse hoje que nas últimas semanas foram retirados entre 5.500 a 6.000 norte-americanos do Afeganistão.

Sullivan calculou que o número de concidadãos ainda no Afeganistão em cerca de 100, depois de o Pentágono e o Departamento de Estado terem indicado que menos de 200 norte-americanos permaneciam no país.

Os EUA aceleraram a sua saída e operação de evacuação do Afeganistão em 14 de agosto, na véspera da tomada do poder dos talibãs em Cabul.