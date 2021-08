UE quer diálogo com o Afeganistão para garantir direitos dos cidadãos

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou esta terça-feira que a União Europeia vai manter o diálogo com o Afeganistão e países vizinhos, nomeadamente com o Irão e o Paquistão, de forma a garantir os direitos dos cidadãos afegãos.

No final da reunião do Conselho de Justiça e Assuntos Internos, em Bruxelas, Eduardo Cabrita esclareceu que estas conversações não significam que a União Europeia reconheça os talibã como a nova autoridade no Afeganistão.

“O ideal é garantir condições para que as pessoas fiquem em segurança no próprio Afeganistão. Esse diálogo, que não significa o reconhecimento das novas autoridades afegãs, vai ser prosseguido pelas instâncias europeias”, afirmou.

O ministro da Administração Interna informou também que a UE manterá um diálogo com os países vizinhos ao Afeganistão, nomeadamente o Irão e o Paquistão, onde existem “comunidades muito significativas de cidadãos afegãos” por forma a “estabelecer mecanismos que permitam uma salvaguarda de direitos”.

Veja também: