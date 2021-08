Chegou mais um grupo de afegãos a Portugal. Os 18 refugiados aterraram ao início da tarde desta terça-feira no Aeroporto Figo Maduro, em Lisboa. São na maioria intérpretes e estão acompanhados pela família.

Desde sexta-feira já chegaram ao país quatro grupos, num total de 84 afegãos.

O ministro da Administração Interna admite que Portugal tem capacidade para receber centenas de refugiados afegãos e explicou quais são as prioridades.

“As prioridades de Portugal estão definidas: mulheres, ativistas de direitos humanos, jornalistas, mulheres juízas, grupos com estas características”, afirma.

O QUE SE PASSA NO AFEGANISTÃO?

Os talibã conquistaram Cabul em 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no território o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital pôs fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e aliados na NATO, incluindo Portugal.