Guerra do Afeganistão. Biden é o 4.º Presidente americano a testemunhar regresso de militares mortos

O Presidente dos Estados Unidos recebeu no domingo os restos mortais dos 13 soldados norte-americanos mortos no ataque de Cabul.

Joe Biden deslocou-se até à Base da Força Aérea de Dover e tornou-se assim no quarto Presidente americano a testemunhar o regresso de militares mortos desde que começou a guerra no Afeganistão.

No local, estiveram também as famílias dos soldados.

A retirada dos Estados Unidos do Afeganistão já começa a afetar a popularidade do Presidente Joe Biden. Pela primeira vez, a pesquisa que mede o apoio às ações do Presidente americano ficou abaixo dos 50%, após os talibãs terem tomado Cabul, em 15 de agosto.

EUA terminam missão no Afeganistão ao fim de 20 anos

Os militares norte-americanos abandonaram o Afeganistão esta segunda-feira, informou o Pentágono. Os Estados Unidos terminam assim a missão no Afeganistão, ao fim de 20 anos.

O último avião C-17 descolou do aeroporto de Cabul às 20:29 (hora de Lisboa). Para trás, a torre de controlo ficou sem qualquer controlador.

Numa declaração aos jornalistas, o general Kenneth McKenzie, o líder do Comando Central dos Estados Unidos, revelou que desde 14 de agosto os Estados Unidos e aliados retiraram mais de 123 mil civis do Afeganistão.

A missão termina ao fim de 20 anos, no dia em que o Daesh-K reivindicou o lançamento de seis rockets. O alvo era o aeroporto de Cabul, mas foram intercetados por forças dos Estados Unidos.

Veja também: