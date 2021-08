Conselho de Segurança da ONU reúne-se de emergência para discutir situação no Afeganistão

O Conselho de Segurança da ONU reúne esta segunda-feira de emergência por causa da situação no Afeganistão, no mesmo dia em que se registaram novas explosões junto ao aeroporto de Cabul.

As defesas antiaéreas dos Estados Unidos intercetaram pelo menos cinco rockets. De acordo com os meios de comunicação locais foram disparados a partir de veículos e atingiram diferentes partes da capital afegã, mas o ataque não foi ainda reivindicado.

Não há informações oficiais sobre as causas da explosão ou possíveis vítimas. O Presidente dos Estados Unidos foi informado do ataque e a Casa Branca garante que não foi interrompida a retirada de pessoas do Afeganistão.

Este domingo, as forças norte-americanas lançaram mais um ataque aéreo em Cabul. Dizem que atingiram um veículo do Daesh-K, com pelo menos um bombista suicida, que preparava um novo atentado terrorista no aeroporto.

Não há confirmação oficial de vítimas civis. A CNN avança que morreram nove afegãos, incluindo seis crianças.

Os talibã anunciaram que o líder supremo do grupo está em Kandahar, a segunda maior cidade do Afeganistão. Até agora na sombra, Hibatullah Akhundzada deverá em breve aparecer em público.

Na reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Reino Unido e a França vão propôr a criação de uma zona protegida no aeroporto civil da capital afegã para que a evacuação continue depois desta terça-feira, 31 de agosto.

Os últimos dados revelam que pelo menos 114 mil pessoas já foram retiradas do país desde que os talibã tomaram o poder.

Veja também: