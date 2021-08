Ramo afegão do Daesh reivindica ataques no aeroporto de Cabul

A horas do fim do prazo para a retirada das forças estrangeiras do Afeganistão, continuam os ataques e a torrente de informação difícil de confirmar: a meio da tarde, o ramo afegão do grupo jiadista Daesh reinvindicou o lançamento, esta segunda-feira, de seis 'rockets' que tinham como alvo o aeroporto de Cabul. Terão sido intercetados pelos Estados Unidos.

De domingo, chegam relatos de pelo menos duas outras explosões que provocaram mortes. Uma foi causada por um ataque norte-americano com um drone contra um veículo que transportaria membros do autoproclamado Estado Islâmico e a outra explosão aconteceu depois de um foguete, disparado de um local desconhecido, ter atingido uma casa numa área residencial.

Foi neste contexto que um comandante talibã foi à televisão afegã prometer segurança no país e pedir para o povo não abandonar o Afeganistão.

No arranque da semana, o tema Afeganistão ocupou os sete países mais industrializados do mundo, bem como a Turquia, o Qatar, a NATO e representantes da União Europeia juntos numa mesma reunião.

Da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, chega o pedido de dinheiro para a resposta humanitária à inevitável crise no país onde hoje o medo e a fome unem e afastam.