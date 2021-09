Afeganistão. Turquia acusa União Europeia de receber menos refugiados do que tinha prometido

A Turquia acusou a União Europeia (UE) de receber menos refugiados do que tinha prometido e insistiu que o país não pode assumir a responsabilidade por mais migrantes, defendendo uma solução internacional para os que fogem do Afeganistão.

"A Europa não cumpriu a sua palavra e não recebeu a quantidade de refugiados que prometeu", disse o ministro turco das Relações Exteriores, Malvüt Çavusoglu, na terça-feira numa conferência de imprensa com o seu homólogo da Sérvia, em Belgrado.

Segundo Çavusoglu, a Turquia é "atualmente o país que mais migrantes já recebeu" e a sua capacidade de continuar a acolhê-los é limitada.

"A Turquia cumpriu, até agora, as suas promessas sobre os migrantes, mas será injusto esperar que recebamos ainda mais e mais migrantes", insistiu.

O governante precisou que se encontram na Turquia, atualmente, mais de 300 mil refugiados afegãos, metade dos quais de forma ilegal.

Questionado sobre se a Turquia pode receber mais refugiados, face à previsível fuga massiva de cidadãos do Afeganistão após a tomada do poder pelos talibãs e a saída das tropas internacionais do país, o ministro turco insistiu na necessidade de se encontrar uma solução integral para o problema.

"Antes de considerar se os imigrantes vão chegar à Turquia, é necessário encontrar uma solução internacional conjunta desde a raiz para esta onda de migração, para que não haja uma enchente", afirmou.

Çavusoglu frisou também que é necessário enviar ajuda humanitária para o Afeganistão e tomar todas as medidas necessárias para impedir ataques terroristas.

Informou ainda que a Turquia está a avaliar o problema com as autoridades de muitos países, incluindo com os do G7, o Irão e com o próprio governo dos talibãs.