Afeganistão. "Muitos problemas esperam os talibãs"

O comentador da SIC Germano Almeida considera provável que o Mullah Abdul Ghani Baradar venha a ser o novo chefe de Governo do Afeganistão. Lembra, no entanto, que as próximas semanas serão decisivas para a eventual legitimação internacional do novo Governo afegão além dos muitos problemas que os talibãs vão ter de enfrentar.

"Inflação galopante, seca que provocou o ano de colheitas perdidas, lojas fechada, um cenário de possível colapso financeiro e emergência humanitária", sublinha Germano Almeida.

